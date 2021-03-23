Штрафи їх не лякають

З'явилася інформація про те, як працюють одеські ринки після введення локдауну

Так, з сьогоднішнього дня, 23 березня, в Одесі закрився будівельний ринок Малиновський.

Адміністрації ринку повідомила, що причиною закриття стало введення в Одесі і області обмежень «червоної» зони карантину.

У той же час, як повідомляють телеграм-канали, промтоварний ринок «7 кілометр» локдаун не бере, і він намагається працювати і в нових умовах.

"Всупереч заявам місцевої влади про введення локдауну, промринок" 7 км» продовжує свою роботу — торговці говорять про те, що приймають замовлення по Інтернету під доставку замовнику», - пише телеграм-канал «Одеса Інфо».

За інформацією ЗМІ, гіпермаркет "Епіцентр" також працює. При цьому співробітники поліції в Одесі роблять зусилля для закриття маленьких магазинів промислової групи товарів, як ніби вони залучають більше покупців, ніж продуктові.

Відзначимо, що «7 кілометр» і «Епіцентр» не знаходяться на міській території. Це зона відповідальності обласної влади.

Раніше ми повідомляли, після того, як Одеса увійшла в «червону» зону карантину поліцейські влаштували масові облави в місті.

Так, під приціл правоохоронців потрапив залізничний вокзал.

"Копи влаштували облаву на 📍ЖД на тих хто без масок 😷 і відразу ж штрафують",-попереджають одеситів і гостей міста автори телеграм-каналу"Одеса-Інфо".

За словами очевидців, близько 10 поліцейських хапали людей, що спізнюються на поїзд і виписували їм штрафи.

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