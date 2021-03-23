У мережі показали, як одесити дотримуються правил "червоної" зони в громадському транспорті

23 березня перший день, як Одеса офіційно увійшла в "червону" зону карантину, а це значить що правила перевезення пасажирів в маршрутках, трамваях і тролейбусах посилилися.

За рішенням комісії, перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволена за умови, що пасажири будуть їхати в масках і тільки на сидячих місцях.

Як з'ясували журналісти видання " усі ", ці правила, дотримуються не всі. Водії маршруток беруть пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць. Не всі пасажири носять маски, а частина тих, хто все-таки вирішив надіти її, «забуває» її на підборідді».

В електротранспорті ситуація трохи краща. Кількість людей і наявність масок контролюють-або водій при посадці, або контролер на зупинці.

Через це зайти і в трамвай або тролейбус не на кінцевих зупинках в годину пік практично неможливо.

Деякі люди йдуть на конфлікт з водіями і контролерами, але це просто призводить до того, що вони відмовляються їхати далі.

Водії намагаються дотримуватися обмежень і не пускати пасажирів без масок або в більшій кількості, ніж сидячих місць. Деякі водії і зовсім йдуть на поступки і пропонують пасажирам присісти навпочіпки.

Варто зазначити, що штраф за відсутність маски — від 170 до 255 гривень. За інші порушення карантину - від 17 тисяч гривень.

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