В Одесі перевірили рівень забруднення повітря і повідомили, в яких районах ситуація найгірша

Про це повідомляє на офіційному сайті міста Одеса, передає Politeka.net

Так, пересувна муніципальна лабораторія КП «Муніципальний центр екологічної безпеки Одеської міськради, шляхом відбору проб зафіксувала перевищення допустимих норм на автовокзалі (в 1,4 рази), Об'їзній дорозі (забруднююча речовина – оксид вуглецю – в 1,3 рази) і у Ж/Д вокзалу (забруднююча речовина – оксид вуглецю – в 1,28 рази).

Зазначимо, що забір проб проводився з 12 по 18 березня.

Основними причинами забруднення повітря в Одесі аналізатор називає викиди транспортних засобів, особливо великовантажних. А також вугільні електростанції.

Другорядними джерелами забруднення повітря на території Одеського регіону є спалювання соломи після врожаю, будівельні майданчики та ремонт доріг.

Раніше ми повідомляли, в Одесі заборонили виходити на вулицю без захисної маски на обличчі.

Зокрема, Кабінет Міністрів заборонив ходити на територіях загального користування в "червоних" карантинних зонах без захисних масок.

Йдеться про вулиці, дороги, парки, пляжі, сквери, сади, площі, бульвари, проспекти, кладовища.

"У червоних зонах забороняється перебування на територіях загального користування без одягнених респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Одеса шумно відгуляла на порозі локдауну, відео: "Ласкаво просимо в червону зону"

А ще Politeka писала, що заражених більше тисячі: як зараз йдуть справи з COVID-19 в" червоній " Одеській області

Також Politeka повідомляла, що жителів Одеси змусили вишикуватися у величезні черги на зупинках через локдауну, кадри