Як відомо, з 23 березня Одеська область потрапила в» червону зону " карантину і найближчим часом сподівається на послаблення карантинних обмежень не варто

Так, у четвер, 25 березня в Міністерстві охорони здоров'я України оновили поділки на кольорові зони. Відповідна інформація на сайті ведоства, передає Politeka.net

Згідно з новими даними, в Україні 10 областей залишаються в» червоній «карантинній зоні, 14 в» помаранчевій «і всього 1 в»жовтій".

В «червоний» зоні як і раніше зраджують Одеська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, а також місто Київ.

В «оранжевий» зоні: знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

В «жовтий» зоні-Херсонська область.

Раніше ми повідомляли, новий коронавірусний антирекорд зафіксований в Одеській області.

За минулу добу, за даними РНБО на ранок четверга, 25 березня, виявлено 1235 нових випадків зараження вірусом і це найбільший показник з початку року.

Загальна кількість хворих становить 101 тисяча 783 людини.

У той же час зафіксовано дуже велике число летальних випадків серед одеситів за добу — 25. Всього загинули 1679 хворих.

Вакцинували вчора 470 жителів регіону.

Найбільшу кількість захворілих-19 українців зафіксували у Києві, Одеській та Житомирській областях. Одеський регіон - на 2-му місці за кількістю хворих.

Нагадаємо, що до одеситів екстрено звернулися через ситуацію з вірусом: "вже сьогодні не вистачає медиків"

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