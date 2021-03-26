З кожним днем в Одеській області збільшується число хворих коронавірусом і тепер Регіон обійшов всі інші області в країні за цим показником

Одеська область стала лідером за кількістю виявлених нових випадків Covid - 19 за добу.

Тривожна інформація з'явилася на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net.

Станом на п'ятницю, 26 березня в регіоні зафіксовано 1545 нових випадків зараження ковід, що є найбільшою кількістю в Україні.

Загальна кількість хворих становить 103 328 осіб. Летальних випадків від хвороби - 1 698, з них 19 - за останню добу.

82 738 осіб одужали, у тому числі 299- за останню добу.

На даний момент в Одеській області хворіють 18 892 осіб.

Вакцинувалися за добу від вакцинації в Одеській області 330 осіб.

Раніше ми повідомляли, в четвер, 25 березня в Міністерстві охорони здоров'я України оновили поділки на кольорові зони.

Згідно з новими даними, в Україні 10 областей залишаються в» червоній «карантинній зоні, 14 в» помаранчевій «і всього 1 в»жовтій".

В «червоний» зоні як і раніше перебувають Одеська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, а також місто Київ.

В «оранжевий» зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

В «жовтий» зоні-Херсонська область.

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