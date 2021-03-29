На кордоні в Одеській області були затримані люди з фейковими ПЛР-тестами

Так, на поромному пропускному пункті пропуску "Орлівка" в автобусі Volkswagen прикордонники виявили вісім підроблених результати тестів на коронавірус. Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Прикордонники встановили, що печатки та підписи на бланках тестів виготовлені за допомогою струменевого принтера.

Також інформацію про тестування перевірили по базах даних, в яких не знайшли збігів.

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