Дуже багато людей приїжджає на вихідних в місто

Через великий наплив туристів, які приїжджають на вихідні до Одеси, поліція не встигає штрафувати порушників карантину

Про це заявили в Одеській ОДА, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами губернатора Сергія Гриневецького, порушників дотримання карантину занадто багато, адже серед них - туристи, які приїжджають до Одеси на вихідні. Як вплинути на це-чиновники не знають. Зараз епідеміологічна ситуація в області залишається вкрай складною, а ігнорування городянами карантину лише погіршує ситуацію.

"Дуже багато туристів в Одесі у вихідні дні. Дуже багато з інших міст приїжджають. Правоохоронці не встигають навіть оформляти протоколи. Але не це головне, головне-забезпечити санітарно-епідеміологічний стан", - заявив Гриневецький.

Раніше ми писали, що незважаючи на карантин і високий підйом захворюваності коронавірусом на узбережжі Одеси на вихідних спостерігався справжній аншлаг. Тисячі одеситів вийшли на пляжі, щоб подихати свіжим повітрям, а прибережні столики кафешок були забиті відпочиваючими.

Також ми повідомляли про новий спалах захворювання COVID-19 серед дітей в Одесі.

Так, в дитячому будинку" Перлинка " коронавірусом заразилися вихованці. Про це повідомила директор міськздраву Олена Якименко.

"Всіх дітей протестували і заражених ізолювали від здорових», - розповіла вона і додала, всі хворі відчувають себе задовільно.

За ними спостерігають лікарі з дитячої поліклініки № 6.

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