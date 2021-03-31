У квітні місяці не відзначатиметься ніяких державних свят, тому одеситам доведеться попрацювати

Так як в квітні 2021 року не буде додаткових вихідних, то відпочивати всі працюючі українці зможуть тільки по суботах і неділях.

У загальній сумі в квітні налічується 30 календарних днів, робочих серед них - 22 дні. Відповідно, відпочивати українці будуть всього 8 днів: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 і 25 квітень.

У той же час в квітні буде досить багато пам'ятних дат і релігійних свят. Приміром, Цього місяця відзначатимуть:

1 квітня - День сміху, Міжнародний день птахів

- День сміху, Міжнародний день птахів 4 квітня - День створення НАТО, День веб-майстра, День геолога, Міжнародний день бродячих тварин

- День створення НАТО, День веб-майстра, День геолога, Міжнародний день бродячих тварин 7 квітня - Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці

- Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці 12 квітня - Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні

15 квітня - День працівників карного розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби

- День працівників карного розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби 17 квітня - День навколишнього середовища, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України

- День навколишнього середовища, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України 18 квітня - Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури

- Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури 22 квітня - Міжнародний День Землі

- Міжнародний День Землі 23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога

- Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога 25 квітня - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

- Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 26 квітня - День Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф

- День Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф 30 Квітня - День прикордонника України, Міжнародний день джазу

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