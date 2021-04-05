Після різко сплеску коронавірусу в Одесі нерідко трапляється так, що хворим відмовляють у госпіталізації

Про те, що це незаконно і родичі сміливо можуть подавати до суду на лікарню, розповів Одеський лікар Іван Черненко на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

"Уявімо швидка колесить по місту, скрізь відмовляють, пацієнт погіршується, благополучно вмирає в машині. Хто винен? Черговий лікар тієї лікарні, в якій оглядали Востаннє, або під стінами якої швидка простояла кілька годин. Чому? Тому що пацієнту в критичному стані зобов'язані надати допомогу. На жаль, такий закон", - написав медик.

Черненко зазначив, що існує тільки протокол симптомів, за яким зобов'язані госпіталізувати. На даний момент-це сатурація 92 і нижче, частота дихання 30 і вище, температура 38.5 і вище і яка не знижується жарознижувальними засобами, а також декомпенсація хронічних захворювань на тлі коронавірусу.

Лікар звертає увагу родичів, що якщо лікарня відмовляє в госпіталізації з вищевказаними показниками, то це дає їм право подавати в суд на медиків і вищі інстанції. Для цього необхідно тільки документальне підтвердження відмови.

"Немає місць? Так ваші проблеми, колеги. Я це все до чого, а до того, що якщо полетять позови вони будуть спрямовані саме проти вас, а не проти головного лікаря, міськздоров'я, або міністра. Всіх нас кинули, якщо хто не зрозумів)

Особливо абсурдні звучать моменти, коли середнього ступеня тяжкості госпіталізують, а важких немає, мовляв місць в реанімації немає) якщо ми вже говоримо про сортування, то пріоритет у важких. Значить створюється піт там, де є місце. Немає анестезіологів? Це пацієнта теж не хвилює", - емоційно висловився Черненко.

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