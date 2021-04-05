Після різко сплеску коронавірусу в Одесі нерідко трапляється так, що хворим відмовляють у госпіталізації
Про те, що це незаконно і родичі сміливо можуть подавати до суду на лікарню, розповів Одеський лікар Іван Черненко на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net
"Уявімо швидка колесить по місту, скрізь відмовляють, пацієнт погіршується, благополучно вмирає в машині. Хто винен? Черговий лікар тієї лікарні, в якій оглядали Востаннє, або під стінами якої швидка простояла кілька годин. Чому? Тому що пацієнту в критичному стані зобов'язані надати допомогу. На жаль, такий закон", - написав медик.
Черненко зазначив, що існує тільки протокол симптомів, за яким зобов'язані госпіталізувати. На даний момент-це сатурація 92 і нижче, частота дихання 30 і вище, температура 38.5 і вище і яка не знижується жарознижувальними засобами, а також декомпенсація хронічних захворювань на тлі коронавірусу.
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Лікар звертає увагу родичів, що якщо лікарня відмовляє в госпіталізації з вищевказаними показниками, то це дає їм право подавати в суд на медиків і вищі інстанції. Для цього необхідно тільки документальне підтвердження відмови.
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