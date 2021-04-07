Одеситів чекає неприємний сюрприз на цьому тижні-погода різко погіршиться

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Одесі з 8 по 11 квітня, жителів міста наздоженуть нічні морози, температура повітря опуститься до 3 °с нижче нуля, а 7 і 9 квітня синоптики прогнозують дощ.

На півдні Одеської області може випасти сніг. 7 квітня там буде хмарно і очікуються опади. Вітер північно-західний, температура вночі опуститься до + 6-8 °С, вдень буде близько + 9-11 °С .

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі.

Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної.

Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.

Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.

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