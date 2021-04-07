Одеситів чекає неприємний сюрприз на цьому тижні-погода різко погіршиться
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
В Одесі з 8 по 11 квітня, жителів міста наздоженуть нічні морози, температура повітря опуститься до 3 °с нижче нуля, а 7 і 9 квітня синоптики прогнозують дощ.
На півдні Одеської області може випасти сніг. 7 квітня там буде хмарно і очікуються опади. Вітер північно-західний, температура вночі опуститься до + 6-8 °С, вдень буде близько + 9-11 °С .
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