В Одеській області закриваються школи та дошкільні навчальні заклади
Про це повідомляє портал "Топор".
В основному закриття дитячих садків, переведення учнів початкової школи на дистанційне навчання пов'язані із зростанням числа хворих на ГРВІ.
Однак, є й ті навчальні заклади, які закриваються у зв'язку зі значною кількістю хворих на COVID-19, наприклад нещодавно закрили дитячий садок №11 в місті Болград.
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