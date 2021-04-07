В Одеській області закриваються школи та дошкільні навчальні заклади

Про це повідомляє портал "Топор".

В основному закриття дитячих садків, переведення учнів початкової школи на дистанційне навчання пов'язані із зростанням числа хворих на ГРВІ.

Однак, є й ті навчальні заклади, які закриваються у зв'язку зі значною кількістю хворих на COVID-19, наприклад нещодавно закрили дитячий садок №11 в місті Болград.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі.

Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної.

Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.

Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.

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