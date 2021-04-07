Одеських строковиків відправили до лав ЗСУ
Про це передають в Одеському обласному територіальному центрі комплектування.
Першу сотню строковиків з Одеської області відправили до лав Збройних сил України. Всього у ЗСУ планують призвати 775 осіб з області.
Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік, решта — півтора року.
Як йдеться в повідомленні, за цей тиждень буде відправлено 160 призовників до лав ЗСУ.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні показала головні принади: "Моя ідеальна вага..."
На український кордон терміново стягують військових: що відбувається
Ведучий Остапчук, який пережив "міні-операцію", змінився до невпізнання: "Вставляли четверо людей..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко вперше показав свою красуню, про яку довго мріяв: "Аж самому не віриться…"
Їх будуть відправляти в місця постійної дислокації військових частин, крім повітряних сил і військово-морських. Всього з Одеської області відправляться на службу 775 чоловіків.
Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі.
Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної.
Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.
Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.
Нагадаємо, що батьків струснуть сильніше: одеситам розповіли про зміни при нарахуванні аліментів
А ще Politeka писала, що сім важких днів: одеситів попередили про сильні магнітні бурі в квітні, названі дати
Також Politeka повідомляла, що названа хвороба, яка найбільше забирає життя одеситів: і це не коронавірус