Одеських строковиків відправили до лав ЗСУ

Про це передають в Одеському обласному територіальному центрі комплектування.

Першу сотню строковиків з Одеської області відправили до лав Збройних сил України. Всього у ЗСУ планують призвати 775 осіб з області.

Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік, решта — півтора року.

Як йдеться в повідомленні, за цей тиждень буде відправлено 160 призовників до лав ЗСУ.

Їх будуть відправляти в місця постійної дислокації військових частин, крім повітряних сил і військово-морських. Всього з Одеської області відправляться на службу 775 чоловіків.

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