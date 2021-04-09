В Одесі вдалося врятувати 6-місячну дівчинку, мати якої поставила під загрозу життя дитини
Недбале ставлення горе-матері призвело до того, що дитину терміново забрали в лікарню з гострим бронхітом. Про це у себе в Facebook розповіла начальник служби у справах дітей Юлія Нікандрова, передає Politeka.net.
"Ця історія про те, як професійний підхід фахівців-психологів з повним соцпакетом щодо соціалізації та адаптації не дав жодних позитивних результатів. Мати 6-місячної ані не зробила жодних висновків і обнулила всю працю колективу Благодійного фонду, який свого часу взяв над нею шефство. Стрес пережили всі. Від пошуку жінки з дитиною до госпіталізації немовляти в лікарню. Благо моїм співробітникам Служби у справах дітей вдалося врятувати піврічну Аню", - поділилася Нікандрова.
У свій час волонтери надали матері з немовлям постійне житло, забезпечили харчуванням, одягом, взуттям, медикаментами для неї і дитини.
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Також з жінкою працювали психологи в рамках адаптаційної програми по соціалізації. Однак ніяких висновків з цієї ситуації недолуга мати не зробила.
"Людина не оцінила ні-чо-го. Дай Бог, щоб гострим бронхітом піврічної Ганнусі все і закінчилося. Я просто в черговий раз хочу нагадати: ніякі ванільні умовиводи і міркування не варті дитячого життя», — зазначила Нікандрова.
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