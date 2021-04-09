Буде розрахований на 200 ліжок

Ситуація з епідемією коронавірусу з кожним днем посилюється в Одесі

У зв'язку з цим під час засідання Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування було прийнято рішення розгорнути мобільний госпіталь для прийому нових пацієнтів, заражених Covid-1. Таку інформацію оприлюднили місцеві ЗМІ .

Повідомляється, що польовий госпіталь буде розрахований на 200 ліжок, однак у разі погіршення ситуації його розширять.

Його планують відкрити на базі Центру соціально значущих хвороб на вулиці Ядова, 4.

Відзначається, що всі роботи повинні бути завершені до початку липня.

Раніше ми повідомляли, в нині в Одесі інфікованих коронавірусом приймають 7 муніципальних лікувальних установ, в яких створено 1 тис. 33 ліжко-місця, з яких 380-реанімаційних. І всі лікарні - під зав'язку.

У міськраді зазначили, що одна з основних проблем – гостра нестача медичного персоналу і привели в приклад міську лікарню №8, яка з 24 березня почала приймати заражених коронавірусом.

«У лікарні створено 120 місць для інфікованих людей, але заповнені вони наполовину», - розповіли представники влади і пояснили, що прийом був розпочатий з 40 пацієнтів, так як в лікарні не вистачало медиків.

Пізніше почали підключати інтернів Одеського Медіна і тому кількість пацієнтів вдалося збільшити до 60.

Також в мерії розповіли, що кисневі концентратори наполовину порожні, так як кисню немає.

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