Ситуація з епідемією коронавірусу з кожним днем посилюється в Одесі
У зв'язку з цим під час засідання Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування було прийнято рішення розгорнути мобільний госпіталь для прийому нових пацієнтів, заражених Covid-1. Таку інформацію оприлюднили місцеві
Повідомляється, що польовий госпіталь буде розрахований на 200 ліжок, однак у разі погіршення ситуації його розширять.
Його планують відкрити на базі Центру соціально значущих хвороб на вулиці Ядова, 4.
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Відзначається, що всі роботи повинні бути завершені до початку липня.
Раніше ми повідомляли, в нині в Одесі інфікованих коронавірусом приймають 7 муніципальних лікувальних установ, в яких створено 1 тис. 33 ліжко-місця, з яких 380-реанімаційних. І всі лікарні - під зав'язку.
У міськраді зазначили, що одна з основних проблем – гостра нестача медичного персоналу і привели в приклад міську лікарню №8, яка з 24 березня почала приймати заражених коронавірусом.
«У лікарні створено 120 місць для інфікованих людей, але заповнені вони наполовину», - розповіли представники влади і пояснили, що прийом був розпочатий з 40 пацієнтів, так як в лікарні не вистачало медиків.
Пізніше почали підключати інтернів Одеського Медіна і тому кількість пацієнтів вдалося збільшити до 60.
Також в мерії розповіли, що кисневі концентратори наполовину порожні, так як кисню немає.
Нагадаємо, що Одещина вирвалася на перше місце: ситуація з вірусом досягла критичної позначки
А ще Politeka писала, що в Одесі пацієнти з ковідом розповіли про пережите, відео: у будь-який момент може все закінчитися"
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