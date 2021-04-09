В Одеській інфекціонці 242 пацієнтів перебувають у дуже важкому стані з COVID-19, з них четверо підключені до ШВЛ
Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті Одеси в п'ятницю, 9 квітня, передає Politeka.net
Згідно з даними, за останню добу в Одесі зафіксовано 460 нових випадків захворювання, в цілому по регіону — 1 194. Загальна кількість заражених на Одещині становить 118 тисячі 743 осіб, з них 55 437 осіб — жителі Одеси.
За інформацією прес-служби міськради, всього на лікуванні в інфекційній лікарні перебуває 294 пацієнта з COVID-19, з них 52 людини перебувають у стані середньої тяжкості.
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«У важкому стані перебувають 242 пацієнта, з них чотири людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СИПАП», - йдеться в повідомленні.
В інших опорних лікарнях міста також лікують заражених ковидом.
Зокрема, 76 пацієнтів проходять лікування у МКЛ №1, 75 осіб – у мкл №10, 118 осіб – у міській лікарні №5, 66 пацієнтів – у міській лікарні №8, 31 дитина – у дитячій міській лікарні №3.
За даними на 8: 00 9 квітня, в опорних лікарнях Одеси вільне 31 ліжко для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
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