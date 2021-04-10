В Одесі відзначають День визволення міста від нацистів
Одесити в цей день як правило приходять до меморіалів, щоб покласти квіти в пам'ять про тих, хто загинув, звільняючи Одесу від нацистів, передає "odessa.online".
Люди різного віку, по кілька людей підходять до меморіалів.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
"У Потапа очі на лоб полізли": з'явилися гарячі кадри, як з Кароль без ліфчика злетіла сукня
Екс-чоловік Ані Лорак рвонув до Москви після звістки про її швидке весілля: "Лечу до моєї любові"
Убито відомого олігарха, лікарі борються за життя його дружини: "Залишилися двоє дітей...", подробиці трагедії
Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва: "Відчухали її стилісти"
Правоохоронці стежать за дотриманням порядку і правил карантину.
До слова, в Одеській області 9 квітня коронавірусом захворіли сотні людей
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Одеській області в 1058 осіб за добу заразилися ковидом.
Всього з початку пандемії в регіоні 119801 випадок зараження.
За добу помер 31 хворий, 2087 - за весь час. За добу одужали 439 інфікованих, всього — 86404.
Нагадаємо, що тіло хлопця знайшли поблизу Одеського курорту: фото і перші деталі загадкової трагедії
Також Politeka повідомляла, знайдено причину сплеску коронавірусу на Одещині