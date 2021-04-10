В Одесі відзначають День визволення міста від нацистів

Одесити в цей день як правило приходять до меморіалів, щоб покласти квіти в пам'ять про тих, хто загинув, звільняючи Одесу від нацистів, передає "odessa.online".

Люди різного віку, по кілька людей підходять до меморіалів.

Правоохоронці стежать за дотриманням порядку і правил карантину.

До слова, в Одеській області 9 квітня коронавірусом захворіли сотні людей

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Одеській області в 1058 осіб за добу заразилися ковидом.

Всього з початку пандемії в регіоні 119801 випадок зараження.

За добу помер 31 хворий, 2087 - за весь час. За добу одужали 439 інфікованих, всього — 86404.

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