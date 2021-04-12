В Одесі все більше молодшокласників переходять на онлайн навчання, а також закриваються дитсадівські групи

Якщо тиждень тому на дистанційку перейшли 254 молодших класів, то тепер їх вже 343. Про це в ході засідання оперативного штабу розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net

За словами чиновниці, 56 дітей перейшли на домашнє навчання через коронавірус та інші ГРВІ, а решту молодшокласників перевели на удаленку за бажанням батьків.

Повністю закриті і навчаються дистанційно вісім міських шкіл, такі як № 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 і 39.

«У дитячих садках Одеси на карантин закрили 51 групу. Повністю не працює один садок - №1", - розповіла Олена Буйневич.

У той же час сади №20, 75 і 154 відновили роботу.

«Хворіють майже 180 педагогів з них 130 - заражені коронавірусом. Тому ми продовжує пропонувати батькам переводити на дистанційку, якщо є можливість вчитися вдома", - заявила чиновниця.

Раніше ми повідомляли, в Одесі склалася катастрофічна ситуація в опорних лікарнях, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Так у лікарнях не вистачає медичного персоналу. Через це місто не може збільшити кількість ліжко-місць для хворих коронавірусом, а вільні місця вже закінчилися.

За даними мерії, в лікарнях не вистачає лікарів-анестезіологів, терапевтів, інфекціоністів і середнього медичного персоналу. Основна причина такого дефіциту-від'їзд фахівців за кордон.

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