В одному з районів Одеси чоловік ходить по під'їздах і знімає електричні лічильники, люди залишаються без світла
Його зафіксували камери зовнішнього спостереження на селищі Котовського в будинках №44 і 48 по вулиці Академіка Сахарова. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса як вона є", показавши фото цього зловмисника, передає Politeka.net
"Ось так нехитро можна промишляти, якщо є ключ до всіх домофонів. Без світла два будинки залишилося.
Починає шарудіти по під'їздах близько 3х ночі на вихідних☺️", - йдеться в публікації.
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Одесити вже висловилися щодо крадіжки лічильників, деякі з гумором.
"Одеський лайфхак: немає лічильника - немає показань. І штрих заробив і господар задоволений. Нікого не хотів образити - просто жарт»,
«У нас зняли не лічильник, а Автоматичний вимикач, підключений до лічильника»,
"Електрики запевняли, що сучасні лічильники нікому не потрібні», - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.
Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.
Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.
Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.
Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.
Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу
Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"
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