Не далеко від Одеси піднявся смерч

Природне явище було помічено в морі біля міста Южне, що недалеко від Одеси в п'ятницю, 9 квітня.

Очевидці встигли схопити телефони і зафіксувати смерч на камеру. Відео, яке оприлюднив телеграм-канал «Одеса Інфо», стрімко розлетілося по мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що стихія - далеко від суш. Завдяки цьому, люди, ймовірно, не постраждали. Скільки часу тривало це природне явище – не повідомляється.

Раніше ми писали, що землетрус, який стався в горах Румунії, поширився на Одеську область.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, 9 квітня о 21: 36 на території Румунії (район гір Вранча) зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, який поширився на територію Одеської області, Ренійський, Болградський та Ізмаїльський райони) без негативних наслідків (не відчувався на поверхні людиною)", - йдеться в повідомленні ДСНС .

На щастя, природну стихію жителі України не відчули, у прес-службі уточнили, що звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, що в Одесі 12 квітня відразу в чотирьох районах буде важко проїхати: список вулиць

Також Politeka повідомляла, трамвай зійшов з рейок і різко вискочив на дорогу: відео аварії біля площі в Одесі