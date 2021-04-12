На вихідних жителі Одеси продовжують не звертати уваги на локдаун
Відео, того що відбувалося на одеському узбережжі, показали очевидці в телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте до кінця)
У теплі квітневі вихідні одесити не побажали сидіти вдома, щоб дотримуватися карантинних обмежень «червоної зони», а масово вийшли на пляжі на прогулянки, а також влаштовували пікніки.
Біля кіосків з їжею і гарячими напоями шикувалися величезні довгі черги,а на вузьких вуличках утворювалися "пробки".
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Крім того, на кадрах видно, як на схилах розташувалися любителі шашликів, а за місто стали виїжджати ті, хто любить порибалити.
Очевидці стверджують, що біля мису Великий Фонтан було складно припаркуватися.
"Шашлики-це святе", - кажуть одесити.
Хочеться вірити, що такі масові збіговиська не приведуть до ще більшого підйому захворюваності коронавірусом, так як в лікарнях міста вільні місця вже закінчилися.
У той же час влада заявляє, що через дифіцит медичного персоналу в Одесі не можуть збільшити кількість ліжко-місць.
За даними мерії, в лікарнях не вистачає лікарів-анестезіологів, терапевтів, інфекціоністів і середнього медичного персоналу. Основна причина такого дефіциту-від'їзд фахівців за кордон.
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