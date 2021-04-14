В Одесі нахабний водій заблокував дорогу швидкої

Відео опубліковано на Facebook-сторінці "Зупини Лося".

Об'їжджаючи пробку по зустрічній смузі, автохам перегородив дорогу машині швидкої допомоги, яка їхала на виклик з включеною сиреною.

Автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу, змушений був повільно їхати заднім ходом перед "швидкою".

"Так виглядає порятунок людського життя в Одесі", - йдеться в повідомленні.

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Так, у вівторок, 13 квітня, приблизно о 8 годині ранку в одному з будинків були виявлені тіла чоловіка і жінки з ознаками насильницької смерті.

Загиблі були зарізані, роздягнені і лежали в ліжку.

Поліція встановила особи жертв, а також оперативно приступила до пошуків ймовірного вбивці і через кілька годин його затримала.

Убитими виявилися 43-річна Тетяна та її нинішній чоловік 57-річний Володимир.

Відомо, що вчора ввечері вже покійні вживали спиртні напої, в цей час приїхав колишній співмешканець загиблої, випив разом з ними і поїхав.

На ранок сусідка пішла будити Тетяну, але ніхто не відреагував. Тоді жінка вирішила зайти в будинок, де від побаченого була просто шокована. Службовий пес привів до колишнього співмешканця загиблої-Андрія Шевчука.

Його затримали та повідомили про підозру у вбивстві.

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