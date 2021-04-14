В Одесі нахабний водій заблокував дорогу швидкої
Відео опубліковано на Facebook-сторінці "Зупини Лося".
Об'їжджаючи пробку по зустрічній смузі, автохам перегородив дорогу машині швидкої допомоги, яка їхала на виклик з включеною сиреною.
Автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу, змушений був повільно їхати заднім ходом перед "швидкою".
Гроші на житло масово хочуть роздати українцям, на яких умовах і що задумали в Раді: "Для тих, хто..."
Скритний Олег Винник несподівано заговорив про дружину, в Мережі розкрили її ім'я: "Несеш свій хрест..."
Дан Балан влаштував Тіні сюрприз на "Голосі країни", несподівано з'явившись з мамою: "Гірко!"
Щаслива Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Винником і Кароль: "Як вам личить..."
Їй було всього 25: життя молодої актриси трагічно обірвалося через п'яного сина екс-депутата
"Так виглядає порятунок людського життя в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, полицейські розшукали вбивцю людей, закривавлені тіла яких знайшли в Подільську Одеської області
Так, у вівторок, 13 квітня, приблизно о 8 годині ранку в одному з будинків були виявлені тіла чоловіка і жінки з ознаками насильницької смерті.
Загиблі були зарізані, роздягнені і лежали в ліжку.
Поліція встановила особи жертв, а також оперативно приступила до пошуків ймовірного вбивці і через кілька годин його затримала.
Убитими виявилися 43-річна Тетяна та її нинішній чоловік 57-річний Володимир.
Відомо, що вчора ввечері вже покійні вживали спиртні напої, в цей час приїхав колишній співмешканець загиблої, випив разом з ними і поїхав.
На ранок сусідка пішла будити Тетяну, але ніхто не відреагував. Тоді жінка вирішила зайти в будинок, де від побаченого була просто шокована. Службовий пес привів до колишнього співмешканця загиблої-Андрія Шевчука.
Його затримали та повідомили про підозру у вбивстві.
Нагадаємо, що екологічна катастрофа в Затоці: у мережі показали, що скинули у воду
Також Politeka повідомляла, НП в самому центрі Одеси: фасад ледь не впав на голови перехожих, відео