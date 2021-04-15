Незважаючи на бурхливу епідемію ковіда влада Одеси не має наміру закривати місто для туристів під час курортного сезону

Як передає Politeka.net, про це повідомив Одеський віце-мер Михайло Кучук під час інтерв'ю телеканалу «Перший міський» (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За словами чиновника, з 1 травня стартує курортний сезон і з цього моменту в Одесі очікується великий наплив туристів. Основною причиною стануть закриті кордони в багатьох країнах. Українцям просто не залишиться місць, куди можна їхати на відпочинок. Однак закрити місто не вийде.

"Нас ніхто не буде питати. Я так розумію, що всі міста України рвонуть до Одеси. Тому що за кордон вже мало кого пускають сьогодні... а ми навіть не в змозі закрити за рішенням уряду ресторани і бари, які не мають права працювати», - говорить віце-мер.

У міськраді переконані, що з напливом туристів домогтися дотримання карантинних норм буде дуже складно.

Потрібно сказати, що ситуація в місті критична, багато городян елементарно не дотримуються карантинні вимоги, товпляться в чергах впритул один до одного при цьому маски одягають одиниці.

Днями ми повідомляли, що жителі Одеси, наплював на локдаун, влаштували пікніки на пляжах.

У теплі квітневі вихідні одесити не побажали сидіти вдома, щоб дотримуватися карантинних обмежень «червоної зони», а масово вийшли на пляжі на прогулянки, а також влаштовували пікніки.

Біля кіосків з їжею і гарячими напоями шикувалися величезні довгі черги,а на вузьких вуличках утворювалися "пробки".

Крім того, на кадрах видно, як на схилах розташувалися любителі шашликів, а за місто стали виїжджати ті, хто любить порибалити.

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