В Одесі сталася чергова наруга над пам'ятним знаком українським військовим
Так, рано вранці невідомі особини облили червоною фарбою пам'ятник загиблим бійцям в зоні АТО і ООС, який встановлений біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка. Про це повідомляють місцеві
Треба сказати, що фарбу вже змили, проте сліди фарби залишилися на самому Гранітному знаку і поруч з ним.
Зловмисників не спіймали, проте відомо, що це не перша спроба вандалів глумитися над пам'ятним знаком героям АТО.
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Раніше, пам'ятник українським військовим облили фекаліями. Це сталося на початку місяця 1 квітня.
Облитий нечистотами пам'ятний знак одесити помітили випадково - під час ранкової прогулянки.
"Глумлення? Безсилля? Злість? Що керувало покидьками, які облили фарбою пам'ятний знак загиблим Героям АТО в Одесі? Не знаю — - обурився один з одеситів.
Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали.
В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі.
Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану.
Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану-не відомо.
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