Двічі в цьому місяці

В Одесі сталася чергова наруга над пам'ятним знаком українським військовим

Так, рано вранці невідомі особини облили червоною фарбою пам'ятник загиблим бійцям в зоні АТО і ООС, який встановлений біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ , у четвер, 15 квітня.

Треба сказати, що фарбу вже змили, проте сліди фарби залишилися на самому Гранітному знаку і поруч з ним.

Зловмисників не спіймали, проте відомо, що це не перша спроба вандалів глумитися над пам'ятним знаком героям АТО.

Раніше, пам'ятник українським військовим облили фекаліями. Це сталося на початку місяця 1 квітня.

Облитий нечистотами пам'ятний знак одесити помітили випадково - під час ранкової прогулянки.

"Глумлення? Безсилля? Злість? Що керувало покидьками, які облили фарбою пам'ятний знак загиблим Героям АТО в Одесі? Не знаю — - обурився один з одеситів.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали.

В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі.

Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану. Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану-не відомо. Нагадаємо, що екологічна катастрофа в Затоці: у мережі показали, що скинули у воду

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