В Одесі спритний злодій примудрився пограбувати квартиру, поки господиня була вдома
Жінка клопотала на кухні, а коли повернулася в кімнату, то побачила, що з житла винесли телевізор і два телефони. Квартирна крадіжка трапилася в одному з будинків на вулиці Мечникова, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Постраждала викликала поліцію і через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного, якому 52 роки.
На допиті він розповів, що, коли побачив відчинені двері в одну з квартир0 не втримався і вирішив увійти. Далі, він тихо виніс телевізор і телефони і пішов. Майно він здав у ломбард.
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Як з'ясувалося, підозрюваний лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.
Наразі поліцейські вживають заходів щодо вилучення майна.
Чоловікові оголосили підозру за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За крадіжку, поєднану з проникненням в житло, чоловікові загрожує до 6-ти років ув'язнення.
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Так, рано вранці невідомі особини облили червоною фарбою пам'ятник загиблим бійцям в зоні АТО і ООС, який встановлений біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка.
Треба сказати, що фарбу вже змили, проте сліди фарби залишилися на самому Гранітному знаку і поруч з ним.
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