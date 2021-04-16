У середині квітня один з районів Одеської області засипало снігом

Зима повернулася в Кодимську громаду в ніч на п'ятницю, 16 квітня.

Настільки рідкісне явище захопило жителів і вони взялися ділиться вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах, передає Politeka.net

У той же час відомий метеоролог Наталка Діденко попереджала, що 16 квітня українців чекає не зовсім весняна погода.

Як пояснила синоптик, сніг, дощ і похолодання посеред весни приніс атмосферний фронт, який вже встиг покинути Україну.

Опади в основному випали в західних областях, але, як видно похолодання торкнулося і саму північ Одеської області.

А тим часом синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів повідомили, що в п'ятницю 16 квітня небо над Одесою буде весь день хмарним. Температуру повітря прогнозують в межах від 4 до 11 градусів вище нуля. Найхолодніше буде рано вранці, коли термометри покажуть 4 градуси зі знаком»+".

Але вже вдень температура підвищиться до 11 градусів тепла. А ближче до ночі температура опуститься до 8 градусів тепла.

Вранці і до вечора прогнозують короткочасні дощі.

Вітер обіцяють західний, до 6 м / с.

Раніше ми писали про те, що 16-17 квітня одеситам варто підготуватися до останнього в цьому місяці серйозного сплеску на сонці. У цей день Одесу накриють магнітні бурі.

Нагадаємо, що погода на Великдень і травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків

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