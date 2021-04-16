В Одесі планують підняти проїзд у міських маршрутках до 10 гривень
Подорожчати проїзд може вже цього літа, пише місцевий сайт "
Зокрема, підвищення буде пов'язане зі збільшенням кількості перевезень пасажирів у трамваях і тролейбусах і падінням обсягу перевезень на маршрутках.
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За словами директора Науково-виробничого центру Сергія Черноіваненко, за останніми підрахунками тариф повинен становити 14-15 гривень, але, так високо його не піднімуть. Зростання очікується хоча б до 10 гривень.
Як повідомив транспортний експерт, рішення про підняття тарифу приймається перевізником за погодженням з організатором перевезень-муніципальним департаментом транспорту зв'язку та організації дорожнього руху.
Він зазначив, що паралельно потрібно піднімати питання модернізації маршрутної мережі міста і домагатися впровадження "електронного квитка", без якого транспортна сфера Одеси розвиватися не буде.
За інформацією видання, зараз перевізники ведуть переговори з міськрадою про дату підвищення тарифу. Орієнтовно, це може статися вже в червні.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між водієм і пасажиром закінчився бійкою.
Інцидент стався на зупинці громадського транспорту.
Причиною конфлікту, зі слів одного з очевидців, стало те, що пасажир відмовився заплатити за проїзд 7 гривень.
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