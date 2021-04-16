В Одесі планують підняти проїзд у міських маршрутках до 10 гривень

Подорожчати проїзд може вже цього літа, пише місцевий сайт " Думська ", у п'ятницю, 16 квітня.

Зокрема, підвищення буде пов'язане зі збільшенням кількості перевезень пасажирів у трамваях і тролейбусах і падінням обсягу перевезень на маршрутках.

За словами директора Науково-виробничого центру Сергія Черноіваненко, за останніми підрахунками тариф повинен становити 14-15 гривень, але, так високо його не піднімуть. Зростання очікується хоча б до 10 гривень.

Як повідомив транспортний експерт, рішення про підняття тарифу приймається перевізником за погодженням з організатором перевезень-муніципальним департаментом транспорту зв'язку та організації дорожнього руху.

Він зазначив, що паралельно потрібно піднімати питання модернізації маршрутної мережі міста і домагатися впровадження "електронного квитка", без якого транспортна сфера Одеси розвиватися не буде.

За інформацією видання, зараз перевізники ведуть переговори з міськрадою про дату підвищення тарифу. Орієнтовно, це може статися вже в червні.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між водієм і пасажиром закінчився бійкою.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

Причиною конфлікту, зі слів одного з очевидців, стало те, що пасажир відмовився заплатити за проїзд 7 гривень.

Нагадаємо, що погода на Великдень і травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків

Також Politeka повідомляла, много військової техніки з автоматниками помічено на вулицях Одеси: кадри і що відбувається