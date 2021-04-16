На календарі 18 і 19 квітня

На території Одеського регіону синоптики обіцяють заморозки на вихідних

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в суботу 17 квітня вранці в Одесі небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Без опадів. Вітер південно-західний. Температура вночі 6-7 градусів тепла, вдень 11-12 тепла.

По Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 °С, вдень 11-16 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 18 квітня, за даними метеорологів, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Без опадів. Вітер східний 7-12 м/с.Температура вночі 5-6 градусів тепла, вдень 10-11 тепла.

До цього ми повідомляли, що в середині квітня один з районів Одеської області засипало снігом.

Зима повернулася в Кодимську громаду в ніч на п'ятницю, 16 квітня.

Настільки рідкісне явище захопило жителів і вони взялися ділиться вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах.

Відомий метеоролог Наталка Діденко попереджала, що 16 квітня українців чекає не зовсім весняна погода.

Як пояснила синоптик, сніг, дощ і похолодання посеред весни приніс атмосферний фронт, який вже встиг покинути Україну.

Опади в основному випали в західних областях, але, як видно похолодання торкнулося і самої півночі Одеської області.

Нагадаємо, що погода на Великдень і травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків

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