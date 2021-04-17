В Одесу запустять додаткові поїзди на травневі свята
Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
На травневі свята та Великдень, який цього року відзначають 2 травня запустять 11 додаткових поїздів.
Напрямки-Одеса, Львів, Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Костянтинівка, Івано-Франківськ.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
В Одесі та передмісті вводять особливий режим: "перевірятимуть документи та оглядатимуть речі"
Улюбленець Кароль Дан Балан сильно зганьбився, вирішивши заспівати без фонограми: "Стрибає як козлик і виє"
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
"Великдень буде не дуже радісним": синоптики приголомшили прогнозом погоди на початок травня
Також ще 5 додаткових рейсів цілорічних поїздів: Київ-Ужгород, Харків-Миколаїв, Київ-Шостка, Черкаси-Київ, Хмельницький-Лисичанськ. Також продовжили маршрут поїзда Суми-Київ до станції Вінниця.
Раніше ми писали в п'ятницю, 16 квітня на вулицях Одеси було помічено багато військової техніки і озброєних автоматами людей.
За словами очевидців, військові в уніформі помічені на вулиці хімічній і біля автовокзалу.
Крім того, важку військову техніку бачили в районі залізничного вокзалу.
Як з'ясувалося, в Одесі проходили спільні навчання Нацгвардії, поліції і військових
Одеситів просили з розумінням поставитися до озброєних людей на вулицях.
Нагадаємо, що погода на Великдень і Травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків
Також Politeka повідомляла, військових з важкою технікою стягнули на кордон в Одеській області, відео