В Одесу запустять додаткові поїзди на травневі свята

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

На травневі свята та Великдень, який цього року відзначають 2 травня запустять 11 додаткових поїздів.

Напрямки-Одеса, Львів, Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Костянтинівка, Івано-Франківськ.

Також ще 5 додаткових рейсів цілорічних поїздів: Київ-Ужгород, Харків-Миколаїв, Київ-Шостка, Черкаси-Київ, Хмельницький-Лисичанськ. Також продовжили маршрут поїзда Суми-Київ до станції Вінниця.

Раніше ми писали в п'ятницю, 16 квітня на вулицях Одеси було помічено багато військової техніки і озброєних автоматами людей.

За словами очевидців, військові в уніформі помічені на вулиці хімічній і біля автовокзалу.

Крім того, важку військову техніку бачили в районі залізничного вокзалу.

Як з'ясувалося, в Одесі проходили спільні навчання Нацгвардії, поліції і військових



Одеситів просили з розумінням поставитися до озброєних людей на вулицях.

Нагадаємо, що погода на Великдень і Травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків

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