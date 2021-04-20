Роми з Одеської області займалися торгівлею людьми, більше 100 осіб стали їх жертвами

Злочинну групу викрили правоохоронці та затримали вісьмох підозрюваних, які проживали на півночі Одеської області, передає Politeka.net,з посиланням на сайт Нацполіції (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Схема полягала в наступному: зловмисники шукали і вербували українців з низьким рівнем життя. Потім вони пропонували своїм жертвам так звану "подорож Європою" і давали їм по 200-300 євро. Про умови і кінцевий результат такого турне не розповідали.

У місті Мелен у постраждалих забирали документи і гроші, а потім змушували оформляти статус біженців і допомоги у зв'язку з війною на Донбасі.

Такі заяви в посольстві розглядали близько дев'яти місяців. На цей термін українцям видавали банківські картки для отримання щомісячної грошової допомоги. Коли всі документи були оформлені, аферисти забирали карти і заробляли приблизно по тисячі євро на кожній жертві. Самих людей тут же повертали в Україну.

Всього було проведено близько 50 обшуків і затримано 8 фігурантів кримінальної справи. Правоохоронцям вдалося розкрити всю схему здійснення протиправної діяльності. Операцію проводили співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції України та міграційної поліції Одеської області в рамках співпраці з правоохоронними органами Франції.

Наразі тривають подальші слідчі дії.

Нагадаємо, що військових з важкою технікою стягнули на кордон в Одеській області, відео

Також Politeka повідомляла, маршрутка загорілася під час руху під Одесою: кадри НП