В Одесі та передмісті стартували антитерористичні навчання СБУ

Так, у вівторок, 20 квітня тренування проходять проходять на території Суворовського району Одеси і села Усатово. Про це пише місцевий сайт Думська.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військової служби правопорядку, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

При В'їзді в Усатово поліція і підрозділи ТОР зупиняють автомобілі для перевірки документів.

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У деяких районах тимчасово введені обмежувальні заходи.

Наприклад, при В'їзді в Усатово поліція і підрозділи ТОР зупиняють автомобілі для перевірки документів.

Крім того, на вулиці Хуторській встановлені блокпости, де також оглядають водіїв.

Спецслужби просять жителів Одеси та області поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, а також повідомляти про підозрілих осіб на гарячу лінію СБУ в Одеській області за телефоном (048) 725-33-23 або на спецлінію Нацполіції 102.

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