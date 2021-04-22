На Великдень 2 травня поліцейські вирішили значно посилити заходи безпеки в Одесі та області
Для цього будуть залучені правоохоронці з інших областей, передає Politeka.net з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Нацполіції в Одеській області.
Як заявив глава одеської поліції Олег Бех, будуть прийняті вичерпні заходи щодо забезпечення громадської безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху навколо церков, храмів і монастирів.
«До посиленого несення служби в період релігійних свят будуть залучені чималі сили, в тому числі підрозділів поліції з інших областей. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням громадянами вимог закону, в тому числі карантину», - заявив він.
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Головний Одеський поліцейський, закликав священиків подбати про безпеку віруючих і заздалегідь нагадати їм про обмежувальні заходи: в храмах і у дворі бути присутніми в масках, що закривають рот і ніс, також дотримуватися дистанції.
"Заохочуйте парафіян, особливо похилого віку, з хронічними захворюваннями, в» онлайн "служінь, проводите службу на вулиці, скорочуйте тривалість заходів у храмах", - звернувся Бех до священнослужителів.
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