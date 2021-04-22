В Одесі помічений водій маршрутки, який разом зі здачею за проїзд передає вкусняшки

Про незвичайний маршрутник, який піднімає настрій пасажирам, розповіла одеситка Анна Кальмус на сторінках місцевого пабліку в Фейсбук і показала, як він виглядає, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Дівчина розповіла, що коли вона передавала здачу від водія в салон маршрутки, разом з дрібницею в долоню лягла жменю цукерок. Це було несподівано і приємно.

"Я розгубилася, але посміхнулася і машинально віддала вміст очікує ззаду руки. По салону пішли смішки і посмішки. Наступна "передачка" була такою ж несподівано солодкою", - написала одеситка.

За її словами, на запитання одного з пасажирів, що йому робити з льодяниками, водій відповів: "жінкам роздайте!"

"І тут все так подобріли, просяяли, стали посміхатися один одному, допомагати при виході! Просто заразилися якоюсь добротою. Але ж це всього-лише маленькі цукерки. Водія я примудрилася клацнути, коли він віддавав мені здачу. Занесу його в Червону книгу водіїв маршруток Одеси. Унікальний екземпляр", - написала Кальмус.

Її позитивна публікація розлетілася по мережі і зібрала за перші п'ять годин понад 6,3 тисяч лайків, люди похвалили чоловіка за привітне ставлення до своїх пасажирів.

Також Анна показала фото маршрутника.

"Про нього вже багато разів писали. Молодець, з ранку задав людям настрій, вони пішли і теж добрих справ наробили. Уявляєте, якби все так робили, ми б позбулися злості", - коментують інші люди.

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