За минулу добу 36 жителів Одеської області померли від наслідків коронавірусної хвороби

Станом на 22 квітня в регіоні зареєстрували 844 нових випадки захворювання ковід. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Всього з початку пандемії в Одеській області було зафіксовано 129 тисяч 132 випадки коронавірусу.

За останню добу не впоралися з хворобою і померли 36 пацієнтів, всього летальних випадків - 2326.

У той же час 956 пацієнтів вважаються офіційно видужали.

Нагадаємо, що Одеса продовжує залишатися в червоній зоні карантину, а це означає, що жорсткі обмеження будуть діяти, як мінімум, до 25 квітня.

В Одеській області перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом – від 64 до 68,3 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, динаміка рівня госпіталізації становить від 14,0% до 17.%.

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За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, тенденція до зниження захворюваності є, але все може різко змінитися.

Чиновниця переконана, що в найближчі 10 днів сподіватися на вихід з «червоної зони» не слід, а ось на початку травня, після Великодня теоретично можуть пом'якшити обмеження.

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