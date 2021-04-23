Провідник розповів про те, як серійні злодії орудують у поїздах, жертвами яких стають пасажири Укрзалізниці
Крик душі
Боячись за своє життя і життя своєї сім'ї, інформатор побажав залишитися анонімним.
Провідник каже, що злодії працюють нахабно і зухвало, і нібито при повному заступництві керівництва Укрзалізниці.
"Кожен рейс зловмисники (зазвичай їх 3 людини) купують квитки і сідають пасажирами в поїзд. Як тільки настає ніч чистять поїзд. Провідники їх всі знають-але не пустити з квитком не мають права», - зізнався він.
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Єдине, що можуть провідники, за словами оповідача, це попередити пасажирів, щоб ті на ніч закрили купе.
"Хтось слухає, вранці кричить, що провідник в частці, більшість закриваються. І ось всі закрилися і" гості "виходять з вагона" порожні", починають погрожувати провіднику. Сім'єю, дітьми, що вони всі знають, дуже страшно", - продовжив він.
Провідник повідомив, що нерідко бували випадки, коли у пасажирів крали гроші, відкладені на операцію дитини.
"Сил терпіти це немає. Воєнізована охорона в поїздах є. Одного разу співробітник завадив-наступного дня за його життя боролися в реанімації. Знахабніли до тих меж, що прямо на коридорі вивертають сумки, забирають цінності і кидають", - розповів провідник.
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