Провідник розповів про те, як серійні злодії орудують у поїздах, жертвами яких стають пасажири Укрзалізниці

Крик душі опублікували на Facebook-сторінці "Одеса з Telegram на FB", передає Politeka.net

Боячись за своє життя і життя своєї сім'ї, інформатор побажав залишитися анонімним.

Провідник каже, що злодії працюють нахабно і зухвало, і нібито при повному заступництві керівництва Укрзалізниці.

"Кожен рейс зловмисники (зазвичай їх 3 людини) купують квитки і сідають пасажирами в поїзд. Як тільки настає ніч чистять поїзд. Провідники їх всі знають-але не пустити з квитком не мають права», - зізнався він.

Єдине, що можуть провідники, за словами оповідача, це попередити пасажирів, щоб ті на ніч закрили купе.

"Хтось слухає, вранці кричить, що провідник в частці, більшість закриваються. І ось всі закрилися і" гості "виходять з вагона" порожні", починають погрожувати провіднику. Сім'єю, дітьми, що вони всі знають, дуже страшно", - продовжив він.

Провідник повідомив, що нерідко бували випадки, коли у пасажирів крали гроші, відкладені на операцію дитини.

"Сил терпіти це немає. Воєнізована охорона в поїздах є. Одного разу співробітник завадив-наступного дня за його життя боролися в реанімації. Знахабніли до тих меж, що прямо на коридорі вивертають сумки, забирають цінності і кидають", - розповів провідник.

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