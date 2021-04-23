В останні роки на території Одеської області спостерігають чимало смерчів

Про те, чому інтенсивність досить рідкісного для наших країв природного явища зросла, пояснив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, повідомляє місцевий сайт "Перший міський".

За словами вченого, це пов'язано зі збільшенням енергетичних запасів в атмосфері через зміни клімату. Інакше кажучи, через зміни в атмосфері може міститися набагато більше водяної пари, який є паливом для багатьох метеорологічних процесів.

Степаненко зазначив, що передбачити це явище можна було б заздалегідь.

"Хоча б за півгодини, за годину до, скажімо так, присутності смерчу в даному місці. А для цього повинна бути відповідна метеорологічна техніка, якої, на жаль, зараз просто немає. Є поки протокол про наміри, підписаний МВС з американською корпорацією, про постачання в Україну такої сучасної техніки в найближчі 2-3 роки. Сподіваюся, що в цьому випадку одеські метеорологи зможуть дати надкраткосрочний прогноз і сказати, де зародився смерч, і по якій місцевості він пройде», — розповів він.

Ректор Одеського вузу назвав причини, що впливають на виникнення смерчів.

"Дуже холодна вода і вже прогріта сонцем поверхню землі - в цих умовах якраз смерчі і утворюються. Як люблять говорити журналісти, при зіткненні холодного і теплого повітря", - зазначив вчений.

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