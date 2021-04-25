Одеська область виходить з "червоної" карантинної зони

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністра Кабінету Міністрів України.

Під час позачергового засідання Державної комісії з питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайного стану було прийнято рішення скасувати "червоний рівень" небезпеки.

З 00: 00 25 квітня Одеська область входитиме в "жовту" зону.

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Раніше ми повідомляли, на спуску Марінеско водій Мерседеса, який сильно поспішав і не став стояти в пробці, вирішив її об'їхати по трамвайному полотну. В результаті колесо потрапило в колію, і іномарка просто застрягла.

Щоб не виходити і не ганьбиться, водій вирішив поїхати далі, згнітивши дисками і дряпаючи днище автомобіля.

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