Одеська область виходить з "червоної" карантинної зони
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністра Кабінету Міністрів України.
Під час позачергового засідання Державної комісії з питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайного стану було прийнято рішення скасувати "червоний рівень" небезпеки.
З 00: 00 25 квітня Одеська область входитиме в "жовту" зону.
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Раніше ми повідомляли, на спуску Марінеско водій Мерседеса, який сильно поспішав і не став стояти в пробці, вирішив її об'їхати по трамвайному полотну. В результаті колесо потрапило в колію, і іномарка просто застрягла.
Щоб не виходити і не ганьбиться, водій вирішив поїхати далі, згнітивши дисками і дряпаючи днище автомобіля.
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