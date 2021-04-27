Очевидці, а потім і рятувальники кинулися витягувати потерпілих

Потужний вибух прогримів 26 квітня близько 22.24 в Одесі в районі Молдаванки по вул. Сєрова. В результаті практично повністю зруйнуваний одноповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди.

Крім того, вибуховою хвилею вибило скло навпроти у квартирі, де живуть чотири людини - вони не постраждали.

За попередніми даними ДСНС Одеської області, в результаті вибуху газоповітряної суміші (без подальшого горіння) сталося руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку на одну квартиру. Площа руйнування склала 150 кв.метрів.

Бійці ДСНС врятували з-під завалів двох мешканців зруйнованого будинку: жінку 1937 р.н., яку госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості, та її чоловіка - від госпіталізації відмовився.

Загиблих немає. Від ДСНС залучалися 4 од. техніки та 18 чоловік особового складу.

Раніше ми розповідали, в Одесі на вуха була поставлена поліція через загрозу вибуху на заводі. Подія сталася 20 квітня. Після обіду біля воріт винзаводу на Французькому бульварі, була виявлена підозріла паперова коробка.

Для перевірки цих відомостей на місце події терміново з'їхалися вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

У коробці правоохоронці знайшли муляж саморобного вибухового пристрою та бойову гранату Ф-1. За фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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