У мережі організували цькування восьмикласника і вчительки після інциденту в Одеській школі

Неприємну подію, яка трапилася 28 квітня школі №22 на вулиці Махачкалинській, бурхливо обговорюють у соцмережах.

Тоді учень 8 класу прямо на уроці бризнув в обличчя вчительці з газового балончика. Педагога забрали по швидкій до лікарні, де лікарі діагностували у неї опік очей.

Інцидент вирішила прокоментувати глава департаменту освіти Олена Буйневич. Чиновниця заступилася за вчительку і закликала утриматися від цькування.

"Знаю Тетяну Павлівну більше 20 років, це професіонал і людина з великої літери. Як можна обговорювати якусь уявну її провину, не знаючи її? Скільки поколінь навчила педагог, завжди чуйна, уважна, розумна", — написала Буйневич на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, вона закликала припинити цькування учня. Дії школяра поліція розцінила як хуліганство. Тепер йому загрожує штраф або арешт.

"Зупиніть знущання над дитиною. Це злочин, ми повинні знати про це. Ніхто не має права озвучувати особливості її навчання, життя і розвитку. Нікого. Покарання має відбуватися за законом. Розслідування йде», - написала чиновниця.

Раніше ми вже писали, що за однією з версій, причиною конфлікту, стало те, що вчителька згадала матір учня, яка померла місяць тому.

"Вчителька пригрозила йому тим, що подзвонить його матері і розповість, як він себе веде і зриває уроки, але начебто вона не знала, що мами вже немає", — повідомляє місцевий паблік.

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