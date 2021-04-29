Останнім часом в Одесі напади підлітків на перехожих стали набувати масового характеру
Тільки за цей рік на території Одеського регіону було кілька випадків, коли неповнолітні били, грабували, а також вбивали дорослих людей.
Останній випадок стався пізно ввечері на селищі Таїрове. Про нього розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
Двоє школярів у віці 15 років на безлюдній вулиці підійшли до незнайомого чоловіка, побили його, після чого зірвали з нього ланцюжок і браслет, а потім зникли.
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За словами слідчого Владислава Татарова, підлітків, які пограбували 37-річного одесита, затримали через кілька годин. Юнаки спробували продати майно потерпілого тієї ж ночі, але безуспішно.
Як з'ясувалося, один з неповнолітніх вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Наразі їм повідомили про підозру, обом юнакам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. За цей злочин кримінальна відповідальність настає з 14 років, тому за свої дії Підлітки понесуть покарання самостійно і в повній мірі.
Зовсім дикий випадок стався в місті Ізмаїлі Одеської області в кінці березня місяця. Тоді два підлітки ромської національності, одному і яких 12 років, а іншому - 13, жорстоко забили до смерті бездомного чоловіка.
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