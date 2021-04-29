У центрі Одеси продовжує процвітати вандалізм

У Південній Пальмірі є не тільки ті, хто любить своє місто, але і люди, готові шкодити йому. Чим керувалися "герої" цієї публікації, невідомо, зате відомий результат-пошкоджена гранітна плитка біля пам'ятника актрисі німого кіно Вірі Холодній, який встановлений на вулиці Пребраженській.

Про це повідомляє прес-служба КП «сервісний центр», передає Politeka.net.

Відзначається, що фахівці з організації вже замінили розбиту плитку і привели пам'ятник в належний вигляд.

Раніше ми повідомляли, в Одесі невідомі хулігани масово знищують зупинки громадського транспорту.

Так, з початку цього року вандали розбили скло в 37 зупиночних комплексах в різних районах міста. Останній випадок зафіксували в ніч з 21 на 22 квітня на вулиці Водпровідній навпроти Стальканатного заводу. Там постраждала нова скляна зупинка, біля якої розбили вщент бокове скло.

Крім того, кожен день хулігани залишають написи, ламають лавки, виламують урни разом з бетоном.

Варто сказати, що вартість одного зупинного комплексу скляного типу близько 100 тис. гривень.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

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