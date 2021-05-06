Під Одесою автозаправник розбив собі голову, щоб інсценувати розбійний напад

Хитрий план розробив 68-річний працівник автозаправки в селі Фонтанці, щоб заволодіти 30 тисячами гривень з каси. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

Тиждень тому літній заправник подзвонив в поліцію і повідомив про напад і пограбування. Він розповів, що вранці до нього підійшли двоє незнайомців в масках і з ножем і сильно вдарили по голові. Чоловік нібито знепритомнів, а коли отямився, виявив, що з каси пропали близько 30 тис.грн виручки.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Однак згодом з'ясувалися цікаві деталі: ніяких бандитів в масках не було і на заправника ніхто не нападав. Він сам ударив себе металевим прутом по голові, щоб привласнити виручку і списати все на розбійників.

Під тиском неспростовних доказів заправник у всьому зізнався і повернув гроші. Тепер поліція розслідує справу про завідомо неправдиве повідомлення про злочин і чоловікові загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

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