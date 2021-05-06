Одеситів, який бажає отримати субсидію, зобов'язали подавати декларацію про доходи та витрати при оформленні заявки на неї

Про нові правила нарахування субсидій повідомляється на " Урядовому порталі ".

Зокрема, для того отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг необхідно подати нову заяву про призначення субсидії. Документи приймаються протягом травня-вересня 2021 року.



Крім того, всі бажаючі повинні подавати декларацію про доходи та витрати при оформленні заявки на субсидію.

Відповідно до нового порядку, на субсидію не мають права претендувати особи, у яких загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства перевищує 130 квадратних метрів для квартири, 230 квадратних метрів для індивідуального будинку.

Також про субсидію варто забути тим одеситам, у яких член сім'ї має у власності: транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років; більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

Субсидії не призначаються, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, у яких взагалі відсутні доходи, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі сумарно протягом трьох місяців. Цей пункт не стосується осіб, які отримували хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія та соціальні допомоги.

Крім іншого субсидії позбавлять, якщо член домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів або покупку на суму більше 50 тисяч гривень.

Також не мають права на субсидію, якщо член сім'ї полоджив гроші на депозит понад 56 750 гривень, а також скуповує валюту і золото.

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