На території Одеської області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер
За даними Укргідрометцентру, в п'ятницю 7 травня в Одеській області пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів в секунду, що відповідає небезпеці першого рівня (жовтий), передає Politeka.net
У зв'язку з погіршенням погодних умов у місті та області нагадуємо основні правила безпеки:
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🌬вікна будинків слід щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
🌬обмежити перебування дітей на вулиці, особливо в темний час доби;
🌬якщо ви знаходитесь на вулиці, - тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і будівель;
🌬у разі сильних поривів вітру, по можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні;
🌬загроза життю зростає поблизу будівельних майданчиків або ремонтованих будівель;
🌬уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту;
🌬при падінні дерев або гілок, електроопор і проводів, а також у разі травмування людей негайно інформуйте екстрені служби.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на дорозі утворилися дірки після ремонту.
Вкрай жалюгідний стан проїжджої частини зафіксували в районі вулиці Маршала Говорова в провулку біля Європейського ліцею. На дорозі з'явилися провали і тепер проїжджа частина терміново потребує капітального ремонту.
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