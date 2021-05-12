На одеській набережній жителі зустріли велику змію
Це сталося 12 травня пляжі "Золотий берег" на 16-й станції Великого Фонтану, повідомляють очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса», передавати Politeka.net
На кадрах видно, як досить велика змія вилізла на набережну погрітися на сонечку. Плазун своїм виглядом налякав відпочиваючих, однак, як з'ясувалося, це не отруйна змія, а звичайний полоз.
Користувачі в соцмережах вже щосили коментують знахідку, одні з гумором, інші з жахом.
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"Красива змеюшка))) головне, не чіпати, і вона не буде)»,
"Це полоз, їх повно на схилах. Він не отруйний, але агресивний»,
"Вони хіба до таких розмірів виростають?»,
"Якби схили не забудовували, і у них залишалася своя середовище проживання, вона б просто так не вилізла»,
«Краса...) ми так само на перекурах гріємося 🤣 🤣 »,
"На дружину мою схожа»,
"Блін, красивий який. Цікаво, можна його одомашнити - або він зачахне»,
"Шкода його. Знайдеться ідіот, який з криками "вона отруйна", почне зображати з себе героя»,
"Піду на Золотий берег, хочеться потискати»,- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що двометрові змії заполонили Одесу, фото: відпочиваючих попередили, на якому пляжі
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