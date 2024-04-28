На Одещині жінка, що має двох малолітніх дітей, скоїла крадіжку продуктів з магазину.

Так, безробітня та незаміжня жінка, що має на утриманні двох дітей, скоїла крадіжку у місті Ізмаїл, що на Одещині.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Жінка вирушила до магазину за продуктами, у свій кошик вона поклала упаковку філе сьомги, дві пачки крабових паличок, дві палки ковбаси та майже один кілограм м’яса свинини.

Загалом вартість продуктів склала 1165,63 гривень. Жінка не заплативши за продукти на касі - пішла додому.

Поліцейські оперативно знайшли правопорушницю та повідомили їх про порушення за ч. 4 ст. 185 КК України - крадіжка в умовах воєнного стану.

Під час суду обвинувачена визнала себе винною та пояснила, що не мала чим годувати дітей.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області розглянув кримінальну справу та ухвалив вирок.

Так, за крадіжку під час воєнного стану жінці було призначено покарання з випробуванням строком 1 рік.

Вона зобов’язана періодично з`являтися до поліції, також вона не має права виїжджати за межи України.

Жінка має сплатити державі витрати на залучення експерта для проведення судових експертиз, йдеться про 2868,00 гривен.

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