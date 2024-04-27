В Одесі готуються демонтувати літні майданчики кафе, які заважають мешканцям міста пересуватися тротуарами.

Так, 25 квітня 2024 року в Одеській міській раді підтримали рішення про демонтаж чотирьох літніх терас кафе.

Відомо, що буде демонтовано чотири тераси - дві в центрі міста, одна на Таїрове та одна Черемхах.

Стверджується, що власники цих закладів, враховуючи раніше укладені договори оренди земельної ділянки, де було чітко визначено межі літніх терас – грубо порушили правила.

Було встановлено елементи закладів на значно більшій площі, ніж було зазначено в договорі.

В результаті тротуари стали небезпечними та незручними для пішоходів – вони змушені виходити на проїжджу частину.

В Одесі демонтажу підлягають літні майданчики за такими адресами – вулиця Старопортофранківський кут вул. Розумовській; вулиця Катерининська, 8/10; вулиця Академіка Корольова, вулиця Космонавтів, 64

Джерело: odessa-life.

До речі, у Болградському районі Одеської області планують реконструювати будівлю ліцею, початкову школу та гімназію.

Про це стало відомо завдяки порталу електронних закупівель Prozorro.

Наразі на роботи планують виділити понад 99 мільйонів гривень.

Аукціон проведуть 13 травня, а підрядник має виконати роботу до кінця 2025 року.

Нагадаємо, мер Арциза Сергій Парпуланський заявив, що Європейський інвестиційний банк виплатить 80 млн. грн. у вигляді субвенції, з бюджету громади виділять 20 млн. грн.

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