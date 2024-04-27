В Одеській області нарахували плату за теплопостачання без врахування лічильників.

Так, Одеські тепловики нараховували плату споживачам без врахування лічильників

Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету.

Теплопостачання міста Одеси обвинуватили у порушенні законодавства про конкуренцію.

Повідомляється, що теплвики надсилали споживачам платіжки за тепло, не враховуючи показники лічильників.

Як відзначили у комітеті -це прямо порушує закон.

"Вчинені дії КП «ТМО» можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів у вигляді понесення ними додаткових фінансових витрат", – йдеться у повідомленні.

У резульаті комітет почав розгляд справи про порушення одеськими тепловиками законодавства про захист економічної конкуренції.

До слова, в Одеській області зафіксовано небезпечну інфекцію, стало відомо про кількість заражень на даний момент.

Так, в Одеській області спостерігається спад захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

В Одеському районі зафіксовано випадок захворювання на ботулізм - постраждалий вживав в’яленого ляща домашнього виготовлення внаслідок чого у нього виникли симптоми хвороби.

Наразі пацієнт перебуває у лікарні.

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