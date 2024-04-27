Так, Одеські тепловики нараховували плату споживачам без врахування лічильників
Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету.
Теплопостачання міста Одеси обвинуватили у порушенні законодавства про конкуренцію.
Повідомляється, що теплвики надсилали споживачам платіжки за тепло, не враховуючи показники лічильників.
Як відзначили у комітеті -це прямо порушує закон.
"Вчинені дії КП «ТМО» можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів у вигляді понесення ними додаткових фінансових витрат", – йдеться у повідомленні.
У резульаті комітет почав розгляд справи про порушення одеськими тепловиками законодавства про захист економічної конкуренції.
До слова, в Одеській області зафіксовано небезпечну інфекцію, стало відомо про кількість заражень на даний момент.
Так, в Одеській області спостерігається спад захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
В Одеському районі зафіксовано випадок захворювання на ботулізм - постраждалий вживав в’яленого ляща домашнього виготовлення внаслідок чого у нього виникли симптоми хвороби.
Наразі пацієнт перебуває у лікарні.
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