Прогноз погоди 2 лютого в Одесі та області, синоптики прогнозують похмуру погоду.

Детальний прогноз погоди у Одесі на 2 лютого склали синоптики, дізнайтесь, яким буде цей день.

В Одесі 2 лютого погода не зміниться, але синоптики прогнозують невелике потепління в цей день, опади не передбачаються.

Вранці небо в Одесі буде сонячним, але ввечері буде вкрите хмарами.

"Вранці небо в Одесі буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів", - повідомили у синоптиках.

Погода в Одесі 2 лютого буде хмарною до самого вечора, повітря вдень прогріється до +5.

Вночі 2 лютого температура повітря очікується від +1 до +3 градусів тепла.

Вітер мінливий до 1,5 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в першій половині лютого 2025 року в Одесі погода очікується аномально теплою.

Як прогнозують синоптики "Укргідрометцентру", особливо теплою погодою у лютому 2025 року очікується на півдні та заході України.

У лютому 2025 року в Україні, зокрема в Одесі, очікується середня місячна температура від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Як кажуть синоптики, це на 1,5–2 градуси вище за норму.

Синоптики прогнозує, що у лютому 2025 року кількість опадів становитиме близько 25–65 мм - це нижче за нормальні показники.

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