Детальний прогноз погоди у Одесі на 2 лютого склали синоптики, дізнайтесь, яким буде цей день.
В Одесі 2 лютого погода не зміниться, але синоптики прогнозують невелике потепління в цей день, опади не передбачаються.
Вранці небо в Одесі буде сонячним, але ввечері буде вкрите хмарами.
"Вранці небо в Одесі буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів", - повідомили у синоптиках.
Погода в Одесі 2 лютого буде хмарною до самого вечора, повітря вдень прогріється до +5.
Вночі 2 лютого температура повітря очікується від +1 до +3 градусів тепла.
Вітер мінливий до 1,5 м/с.
Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в першій половині лютого 2025 року в Одесі погода очікується аномально теплою.
Як прогнозують синоптики "Укргідрометцентру", особливо теплою погодою у лютому 2025 року очікується на півдні та заході України.
У лютому 2025 року в Україні, зокрема в Одесі, очікується середня місячна температура від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Як кажуть синоптики, це на 1,5–2 градуси вище за норму.
Синоптики прогнозує, що у лютому 2025 року кількість опадів становитиме близько 25–65 мм - це нижче за нормальні показники.
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