В Одессе пешехода сбили два раза подряд
Об этом передает "Криминал ТV".
Предварительно установлено, что 28-летний водитель наехал на мужчину, который переходил дорогу не на пешеходном переходе.
От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.
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Официальной информации пока нет.
Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.
Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.
Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.
Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.
Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.