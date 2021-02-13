В Одессе пешехода сбили два раза подряд

Об этом передает "Криминал ТV".

Предварительно установлено, что 28-летний водитель наехал на мужчину, который переходил дорогу не на пешеходном переходе.

От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.

Официальной информации пока нет.

Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.

Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.

Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.

Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.

Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.