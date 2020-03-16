В Одесі в сміттєвому баку знайшли вивіску з згадкою радянського маршала Жукова

Вивіску випадково виявив одеський активіст Дем'ян Ганул. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук і розмістив відповідні фото, передає Politeka.net.

«Сьогодні «невідомими» патріотами, були демонтували вивіску одного з міфічних фондів допомоги інвалідам війни. Судячи з усього цей фонд не працює досить довго, але вона чомусь не була демонтована», - написав він.

Відзначимо, що мова йде про розташований у напівпідвальному приміщенні по вулиці Гімназичній, 4 "Одеському обласному фонді допомоги інвалідам війни імені маршала Жукова" з уточненням, що це для ветеранів Другої світової ("ВВВ"), воєн в Афганістані та на Кубі.

Ця організація не діє вже кілька років, однак вивіска залишилася.

Раніше ми писали, 4 лютого патріотична громадськість міста демонтувала барельєф радянського маршала, який висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Цьому намагався перешкоджати депутат міськради Богдан Гіганов, що має проросійські погляди.

Але активісти заручилися письмовим дозволом ректора Вузу і заявили, що виконують Закон про декомунізацію.

7 лютого на місці демонтованого барельєфа з'явилася нова дошка Жукову. Через кілька годин вона “впала і розбилася”.

Крім того, одеський патріоти знищили черговий міф радянської пропаганди.

Слідом за барельєфом маршалу Жукову патріоти демонтували меморіальну дошку партизанам-більшовикам.

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